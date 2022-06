Covid, impennata di ricoveri

Scende di poco più di due punti l'indice di contagio nelle ultime ventiquattr'ore e si attesta al 27,39 per cento, ma si tratta di un valore più alto rispetto a quello nazionale che si ferma al 21,8. 5.908 i nuovi positivi su 21.569 tamponi analizzati. Tre i decessi. Aumenta sensibilmente, di trenta unità, il numero dei ricoverati nei reparti di degenza covid, ora 368, mentre, c'è un paziente in meno in terapia intensiva, attualmente 20