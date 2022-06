Vola il tasso di positività

UN TAMPONE SU TRE - IN CAMPANIA - RIVELA UNA POSITIVITA' AL COVID. E' QUANTO DICE L'ULTIMO BOLLETTINO REGIONALE. I NUOVI CASI SONO 9.946. I TEST ANALIZZATI, POCO PIU' DI 30MILA.

L'ONDATA ESTIVA CONTINUA AD AVANZARE. E PORTA CON SE, SEPPUR IN PROPORZIONI PIU' CONTENUTE RISPETTO AL PASSATO, UN AUMENTO DEI RICOVERI. 453 I PAZIENTI IN AREA MEDICA, 36 IN PIU' RISPETTO A MERCOLEDì. 27 I POSTI LETTO OCCUPATI IN TERAPIA INTENSIVA. MENTRE I DECESSI SONO 4, TRE DEI QUALI AVVENUTI NELLE ULTIME 48 ORE.

NEL SUO REPORT SETTIMANALE, LA FONDAZIONE GIMBE DESCRIVE UN BALZO IN AVANTI DEI CONTAGI DEL 75%. NELLE PROVINCE CAMPANE, SOLO A BENEVENTO L'INCIDENZA NON SUPERA I 500 NUOVI CASI OGNI 100MILA ABITANTI.

E IN QUESTO SCENARIO, IL GOVERNO HA DISCUSSO - CON I SINDACATI - L'AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO SUI LUOGHI DI LAVORO. TRA CUI L'UTILIZZO DELLE MASCHERINE FFP2. CHE VANNO ASSICURATE AI DIPENDENTI CON FRAGILITA' E NELLE SITUAZIONI IN CUI NON E' POSSIBILE GARANTIRE UN ADEGUATO DISTANZIAMENTO.