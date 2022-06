Covid, ancora in crescita l'indice di contagio

Cresce ulteriormente l'indice di contagio in Campania: nell'ultimo bollettino ufficiale tocca il 24,56 per cento, contro il 23,57 della rilevazione precedente. Ridotto il numero dei tamponi antigenici e molecolari analizzati: sono stati 6.101, ma hanno comunque consentito di individuare 1.499 nuove positività. Tre le vittime registrate nelle ultime 48 ore considerate. In rialzo la pressione ospedaliera, soprattutto per quanto riguarda i ricoveri nelle degenze ordinarie, che arrivano a quota 305.

Intanto gli esperti lo confermano: siamo nel mezzo di una nuova ondata pandemica e il picco ci sarà verso fine luglio. E, intervistato da Rai Radio 1, il virologo dell'Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco aggiunge: le mascherine dovrebbero essere indossate anche al mare, "soprattutto nei momenti di affollamento prima di andare sulla battigia, ad esempio all'ingresso degli stabilimenti".