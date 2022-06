A Meta targhe alterne dal primo luglio

Il boom turistico, con presenze ormai superiori alle medie del 2019, ripropone in penisola sorrentina il problema del traffico. A subire il peso maggiore dei transiti, in particolare nel week end, è il comune di Meta e il sindaco Giuseppe Tito per attenuare i disagi ha istituito dal primo luglio le targhe alterne soltanto nel centro storico di Meta, dal venerdi'alla domenica. Il transito resta libero sull'arteria principale, la statale sorentina.

Potranno circolare nei giorni dispari le auto con l'ultimo numero dispari, e naturalmente nei giorni pari le vetture con l'ultima cifra pari.

Il transito sara' sempre consentito ai residenti, ai veicoli per disabili, ai taxi, a chi ha una prenotazione presso strutture ricettive o ristoranti, a chi percorre tragitti casa-lavoro.