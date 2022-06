Elezioni, per Pozzuoli e Capua verdetto rimandato

Il verdetto su Pozzuoli e Capua è rimandato al ballottaggio. Nel comune flegreo si sfideranno Paolo Ismeno e Luigi Manzoni, che in questa tornata è risultato in vantaggio con il 46 per cento dei voti a favore. A contendersi il titolo di primo cittadino a Capua il 26 giugno saranno invece Adolfo Villani e Fernando Brogna.

Il resto dei comuni al voto in Campania ha già il suo sindaco. A Portici Vincenzo Cuomo ha raccolto l'81 per cento dei consensi. A Ischia Vincenzo Ferrandino ha sfiorato il 94. Un record. A Nola Carlo Buonauro vince su Maurizio Barbato. Ad Acerra Tito D'Errico supera Andrea Piatto. Massimo Buonanno vince con mille voti di differenza il testa a testa con Giuseppe Italia a Sant'Antimo. Riconferma per Salvatore Di Sarno a Somma Vesuviana, con il 68,3% dei consensi su Giuseppe Bianco. Andiamo in provincia di Salerno. Ad Agropoli eletto Antonio Roberto Mutalipassi. A Nocera Inferiore vince Paolo De Maio con distacco su Antono Romano fermo al 19, 5 per cento. A Mercato San Severino Antonio Somma è stato preferito. Primo inseguitore Luigi Lupone con il 16,6 per cento dei voti. A Mondragone, in provincia di Caserta, Francesco Lavanga si è imposto con il 51,7% : 4500 voti in più dello sfidante Achille Cennami.