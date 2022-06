Colmare il gap digitale di genere

L'Italia prova a colmare il divario sull'occupazione femminile. Lo fa puntando sulle competenze digitali e sulle cosiddette materie STEM. Scienza, tecnologia, ingegneria, matematica: settori dove il gap rispetto al resto d'Europa è ancora più grande.

Da Città della Scienza la ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia Elena Bonetti traccia una road map che prevede investimenti per l'accesso al credito per riqualificare l'imprenditoria femminile e per aumentare le competenze tecnologiche e digitali.

Dal polo scientifico di Bagnoli parte quindi un confronto che ha visto protagoniste scienziate e rappresentanti del mondo delle istituzioni. L'auspicio è che con la rivoluzione digitale si possano mettere in campo misure idonee a generare un aumento dell'occupazione femminile.

A evidenziarlo il presidente di Città della Scienza Riccardo Villari.

Vittorio Marotta Tgr Campania