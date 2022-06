Bus in fiamme sulla A16, nessun ferito

Un pullman è andato in fiamme - questo pomeriggio - sulla A16, nel tratto fra Avellino Ovest e Baiano. I passeggeri - come riferisce la Societa' Autostrade - sono riusciti a scendere dal mezzo. Sul posto sono intervenuti: Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Soccorso Sanitario e personale di Autostrade. Il tratto e' stato temporaneamente chiuso, col traffico, in direzione Napoli, deviato sulla via Nazionale delle Puglie.