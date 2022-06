Rinnovo Mertens, uno spiraglio. Salernitana, ecco le amichevoli

Uno spiraglio sottile ma che lascia filtrare un po' di luce: l'idea di un ultimo incontro non è del tutto tramontata, De Laurentiis e Mertens potrebbero provare a ricucire nei prossimi giorni un rapporto che sembra comunque segnato. Il lento ma progressivo allontanamento tra le parti non si è fermato, un ultimo faccia a faccia darebbe la scossa definitiva in un senso o nell'altro. intanto nelle ultime ore è tornata a farsi sentire la contestazione in città: un volantino firmato Vecchi Lions paragona le recenti dichiarazioni del presidente al suo cinepanettone "Le barzellette".

Prosegue intanto la marcia di avvicinamento al secondo anno consecutivo in serie A per la Salernitana, che ha reso noto il programma delle amichevoli estive nel ritiro di Jenach in Austria: granata subito in campo il 7 luglio contro la formazione dilettantistica locale, poi gli impegni in Germania con Schalke 04, il 13, e Hoffenheim il 16. Il 19 luglio il match con il Rayo Vallecano e infine, il 27, l'amichevole a Innsbruck con il Galatasaray.