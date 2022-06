Auteuil, resta solo l'amore

Una sorta di grande abbraccio, al Mercadante di Napoli, tra Daniel Auteuil e il pubblico per l'inno all'amore e ai sogni “Dejuner en l'air” in scena al Campania Teatro Festival.

Nelle ore successive alla rapina subita poco dopo l'arrivo in città Auteuil non aveva voluto commentare e non lo ha fatto dal palco, limitandosi a una brevissima battuta sul prezioso orologio che due malviventi gli hanno portato via. “Era falso” ha detto sorridendo e mostrando il polso, a metà della rappresentazione.

Poi ha dato voce solo alla poesia, alla musica, all'amore, alla nostalgia, raccontando la genesi del progetto che lo ha portato a 72 anni a cambiare ancora pelle e diventare chansonnier e poeta o, per usare le sue parole, ‘trovatore’.