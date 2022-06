Stupida Show, i nostri cattivi pensieri

Risate e applausi per uno degli spettacoli più divertenti della rassegna

E' solo il primo capitolo e sono storie vere, vissute dall'interprete Beatrice Schiros, quelle del monologo Stupida Show , spettacolo della compagnia Carrozzeria Orfeo, con la regia di Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti, in scena a Napoli al Campania Teatro Festival.

“Cattivi pensieri di tutti, ma che io esprimo ad alta voce”,spiega l'interprete dei fallimenti e delle frustrazioni di un'autoironica ultracinquentenne.

“Uno show che chiama in causa chi inciampa e non smette di sentirsi inadeguato, cioè tutti noi”ricorda l'autore Gabriele Di Luca.