Napoli, obiettivo Ostigard

In attesa di capire come evolveranno le situazioni legate ai rinnovi di Koulibaly, Fabian Ruiz, Ospina e Mertens, il Napoli è molto attivo sul mercato. Dopo gli acquisti del fantasista Kvaratskhelia, soprannominato il Messi della Georgia, e del terzino sinistro uruguaiano Olivera, il club azzurro è vicinissimo all'ingaggio di Ostigard, difensore ex Genoa, di proprietà degli inglesi del Brighton. In dirittura d'arrivo anche l'affare con l'Udinese per Deulofeu. Lo spagnolo potrebbe essere annunciato subito dopo la cessione di Politano, che ha chiesto di andare via. Su di lui c'è il Valencia di Rino Gattuso.

Definita la prima amichevole stagionale della compagine di Spalletti, 14 luglio contro i dilettanti della Anaunia nel ritiro di Dimaro.

Una buona notizia per il Napoli arriva dagli Europei Under 19. Nella seconda giornata, l'Italia ha battuto la Slovacchia per 1-0. Il gol realizzato dal bomber della Primavera partenopea Giuseppe Ambrosino.

Intanto, la Corte sportiva di appello nazionale ha annullato il provvedimento del giudice sportivo di chiusura della Curva A dello stadio Maradona per un turno di campionato. Il provvedimento era scattato dopo gli incidenti verificatisi nel corso della gara Spezia Napoli. La sanzione è stata commutata in una multa di 50 mila euro, più diffida.

I dirigenti della Salernitana al lavoro per costruire una squadra competitiva. Lassana Coulibaly ha trovato l'accordo per rinnovare fino al 2026, mentre è stato riscattato Bohinen. Tutto ciò mentre la società ha offerto un biennale a Cavani e ora pensa anche a Milik.