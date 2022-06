Pronto soccorso riaperto. Più accessi per covid

La pressione si è alleggerita sul pronto soccorso del Cardarelli di Napoli. In mattinata una settantina gli accessi alla struttura collinare, contro il doppio di ieri. Numeri importanti che avevano costretto la direzione dell'ospedale ad effettuare uno stop agli accessi meno gravi, dirottandoli su altri presidi sanitari.

La maggiore pressione in generale sui pronto soccorso regionali è imputabile anche alla nuova fiammata del covid. Sintomi non gravi come per le precedenti ma che spingono molte persone a recarsi al pronto soccorso più per paura che per necessità vera di cure ospedaliere. La variante omicron 5 segna un nuovo balzo in avanti facendo registrare il 30 per cento di positività sui tamponi effettuati in Campania.

A fronte di 19.701 test, infatti, i positivi sono 5.810: si tratta del 29,49% con uno scatto di due punti percentuali in più rispetto al rilevamento del giorno precedente. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, 21, mentre si registra un leggero calo per i ricoveri ordinari, da 342 a 338. Otto le vittime.

Nuovamente risultato positivo al Covid anche il vescovo di Napoli Mimmo Battaglia, che per questo motivo ha dovuto cancellare tutti gli appuntamenti fissati per i prossimi giorni.