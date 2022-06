"Mare monstrum", Campania maglia nera

Campania maglia nera tra le regioni italiane nelle aggressioni all'ecosistema marino. è quanto emerge dal rapporto "mare monstrum" di Legambiente. Abusivismo edilizio, inquinamento, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità. 7.970 reati contestati nel 2021 (quasi 21 illeciti al giorno), 3.180 sanzioni, 3.630 persone arrestate o denunciate e 1.627 sequestri. I numeri e i dati forniti da forze dell'ordine e capitanerie di porto certificano violazioni continue alle leggi che tutelano mari e coste. A cominciare dagli scarichi abusivi e dal cemento selvaggio.

"Come ogni anno attraverso "Mare Monstrum"- spiega Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania- vogliamo accendere i riflettori sui principali fattori di pressione illegale sull'ecosistema marino del nostro Paese. Vale la pena ricordare- sottolinea ancora la Ferro- come solo grazie all'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel Codice penale nel 2015 sia stato possibile sviluppare inchieste adeguate alla gravità dei reati e come, ancora, anche i delitti contro la fauna attendano di esservi inseriti".