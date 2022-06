Troppi ammalati al "Cardarelli", pronto soccorso chiude per quattro ore

Pronto soccorso del “Cardarelli” di Napoli aperto solo ai pazienti in codice rosso. È accaduto stamattina, quando verso mezzogiorno, il bed manager, Ciro Coppola, si è visto costretto a firmare il provvedimento di chiusura temporanea dell'area dell'emergenza agli ammalati meno gravi. Quattro ore per decongestionare il flusso di pazienti in barella, il pronto soccorso è tornato alla piena operatività alle quattro del pomeriggio. Nelle ultime 24 ore, erano stati 180 gli accessi registrati, metà di questi classificati al triage con il codice verde.

Una situazione di sovraffollamento che si ripete a distanza di appena due settimane. A maggio, come gesto provocatorio, 25 medici della medicina d'urgenza consegnarono lettere di preavviso di dimissioni, per protestare contro le condizioni di forte stress a cui è sottoposto il personale sanitario, sempre più ridotto nei numeri.