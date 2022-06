Siccità, fiumi campani sotto osservazione

Non si può parlare ancora di vera e propria emergenza-siccità, specialmente se rapportato alla difficile situazione dei bacini del Nord-Centro Italia, ma il livello idrometrico dei fiumi campani è sotto stretta osservazione.

La situazione più preoccupante è quella del Volturno. Gli ultimi rilievi dell'ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) segnalano un deficit idrico in aumento per il principale corso d'acqua campano: “Rispetto al 13 giugno è da considerarsi in calo a fronte di una diminuzione dei volumi provenienti sia dall’alta valle in Molise che dalla valle del Calore Irpino. A Capua si registra un calo (-32 cm.), che porta il maggiore fiume meridionale a 109 centimetri sotto lo zero idrometrico. A Capua raggiunge un livello idrometrico inferiore di 44 cm. rispetto alla media del quadriennio 2018-2021”.

Non ci sono razionamenti in vista, ma occorrerà monitorare l'evoluzione della situazione metereologica: "Dobbiamo gestire la risorsa acqua in maniera intelligente - ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca - : la Regione sta preparando un piano perr realizzare invasi collinari che si aggiungeranno alla diga di Campolattaro, con l'obiettivo di essere come Regione pienamente autonomi dal punto di vista della risorsa idrica sia per le forniture alimentari sia per gli usi agricoli industriali".