Dodicenne sfregiata, convalidato il fermo del 16enne

E' stato convalidato il fermo del 16enne accusato di aver sfregiato il volto della sua ex. Una ragazzina di appena 12 anni. Il fatto - nella notte tra l'11 e il 12 luglio scorsi - in pieno centro a Napoli. Nel rione Montesanto.

Una discussione per motivi di gelosia, culminata nel ferimento. La 12enne - curata prima all'ospedale Pellegrini, poi al Santobono - è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per un danno al viso che, secondo i medici, potrebbe rivelarsi permanente.

Nel corso dell'interrogatorio, il ragazzo - assistito dall'avvocato Domenico Dello Iacono - avrebbe escluso ogni forma di premeditazione. Parlando, piuttosto, di un incontro casuale. Il 16enne - rimasto finora nel centro di accoglienza dei Colli Aminei - è stato portato in carcere, nell'istituto penale per i minorenni di Nisida.