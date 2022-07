A Battipaglia torna il divieto di balneazione

A Battipaglia la sindaca Cecilia Francese, dopo gli ultimi risultati negativi dei prelievi effettuati dai tecnici dell'Arpac, ha esteso il divieto di balneazione per oltre 600 metri a sud dalla foce del fiume Tusciano.

Per vedere cancellati i divieti di balneazione in alcuni tratti del litorale bisognerà quindi aspettare il completamento del grande progetto di depurazione nella piana del Sele.