A Castellabate la Tre Giorni di Nuoto di Fondo

In 200 si sono tuffati nelle cristalline acque dell'Area Marina Protetta di Castellabate per la tre giorni di Nuoto di Fondo, competizione che rientra nell'ambito del Gran Prix "Le Tre Sirene" che si svolgerà fino al mese di settembre tra Costiera Amalfitana, Cilentana e Penisola Sorrentina. I nuotatori fanno parte di oltre venti società sportive partecipanti alla manifestazione.

Quattro le distanze per le categorie maschili e femminili: la gara sul dal miglio è stata vinta da Luca Campese e Lucia Salvati, il traguardo sulla distanza dei 3 km è stato tagliato per primi da Salvatore Mazzotta e Irene Mantovani, mentre Salvatore Saddutti e Chiara Cascella hanno chiuso in testa la prova sui 5 km. La Gran Fondo Italia, traversata di 15 km ha visto trionfare il già 4 volte campione della Capri-Napoli, l'argentino Claudio Plit e Raffaella Aimone. Le gare sono state organizzate dal Circolo Nautico Punta Tresino, con il patrocinio del Comune di Castellabate e della Federazione Nuoto.