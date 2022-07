A Dimaro è arrivato De Laurentiis

E' arrivato anche Aurelio De Laurentiis nel ritiro di Dimaro.

Questa mattina per l'allenamento che fa seguito alla partita di ieri non si è visto il presidente, ancora in albergo.

Ieri sera, subito dopo il suo arrivo, un rapido summit di mercato con Spalletti e Giuntoli. Gli obiettivi sono noti. Il difensore centrale innanzitutto, un nodo da sciogliere quanto prima dopo la partenza di Koulibaly: c'è il coreano Kim in cima alle priorità, lo stesso Spalletti lo ha promosso ma l'inserimento del Rennes potrebbe complicare le cose. Dalla Francia potrebbe arrivare Diallo.

Il sogno Dybala continua a restare vivo: si attende un'offerta concreta ufficiale da parte del Napoli e anche di questo si è parlato nel summit.

Ieri la prima amichevole con l'Anaune, dove è emerso il talento di Kvaratskhelia: il ragazzo georgiano ha mostrato le sue doti, chiaramente contro una squadra di dilettanti, ma le qualità tecniche e la velocità ci sono tutte e sono valse gli applausi di Luciano Spalletti.

Il ragazzo sarà presentato ufficialmente questa mattina.