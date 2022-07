A meno di due mesi dal voto si lavora su liste e programmi

Fervono in queste ore le attività dei partiti in vista delle politiche del 25 settembre.

Unione Popolare - il raggruppamento che comprende Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Manifesta - ha scelto come suo capo politico l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Fratelli d'Italia a Napoli, con Rastrelli, ha convocato dirigenti e militanti al Ramada per discutere di liste e programmi, proprio in vista delle prossime elezioni.

Intanto lascia Forza Italia, dopo il ministro Carfagna, anche il deputato salernitano Luigi Casciello. Probabile una sua ricandidatura nelle formazioni centriste.

A Roma si è svolta la 5 edizione degli Stati Generali in difesa del patrimonio bufalino.

Presenti alla manifestazione i consiglieri regionali della Lega Zinzi e Nappi, insieme con il sottosegretario all'Agricoltura Centinaio.

Per Zinzi è necessario riportare il piano della regione campania sulla brucellosi in consiglio e modificarlo.

Intanto si è dimesso il sindaco di Ottaviano. Luca Capasso, al suo secondo è ultimo mandato come primo cittadino della cittadina vesuviana, sarebbe in corsa per un seggio nella formazione del ministro Di Maio.

Manifestazione anticamorra del Pd, a Ponticelli contro la camorra con Marco Sarracino e Gaetano Manfredi. Chiesti maggiori controlli da parte delle forze di polizia.