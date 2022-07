A Nisida un porticciolo abusivo: sequestrate 187 imbarcazioni

Sono 187 le imbarcazioni sottoposte a sequestro a Nisida in seguito ad un'operazione condotta dalla Stazione Navale di Napoli della Guardia di Finanza in cooperazione con il personale della Capitaneria di Porto.

Le barche erano in sosta nello specchio d'acqua antistante il lungomare Coroglio: un'area di circa 40mila metri quadri che - hanno scoperto i militari - era destinata all'ormeggio abusivo.

Lo specchio d'acqua era stato occupato illegalmente ed era un porto a tutti gli effetti: grazie ai mezzi navali e all'ispezione subacquea è stato infatti possibile verificare come fossero presenti diversi sistemi di ancoraggio costituiti da grossi massi o da bidoni in cemento, collegati tra loro da catene, a cui le imbarcazioni erano ormeggiate in modo precario e non autorizzato.

Secondo le prime ricostruzioni, l'attività illecita avrebbe prodotto ai gestori un guadagno non dichiarato complessivo di circa 225mila euro.

Sei le persone denunciate.