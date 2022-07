A Paestum e Velia tornano le aperture straordinarie dal tramonto a notte inoltrata

Metti una sera al parco archeologico di Paestum e Velia, tra musica e parole, performance d'arte, storia e cultura. Nei due siti salernitani, nel cuore della Magna Grecia, tornano le aperture straordinarie dal tramonto a notte inoltrata.

Nell'antica Poseidonia si potrà visitare il Santuario meridionale con i suoi spettacolari templi e le colonne doriche del tempio di Nettuno a far da quinta scenografica per gli artisti che regaleranno emozioni. Da Roberto Vecchioni, a Vinicio Capossela, a Malika Ayane, a Gegè Telesforo; ed ancora Danilo Rea e Luciano Biondini, La Nuova Orchestra Italiana (fondata da Renzo Arbore), Paolo Belli, Raphael Gualazzi e Simona Molinari.

A Velia, patria della scuola eleatica, i visitatori assisteranno agli spettacoli nella città bassa e nel teatro sull'acropoli, sotto la torre medievale, simbolo della città.



Il Parco Archeologico di Paestum e Velia, entrambi siti UNESCO, apre in orario serale grazie al Piano del Ministero della Cultura che unisce le visite guidate alla rassegna 'Musica&Parole', in calendario dal 22 luglio al 20 agosto: otto eventi live per un 'canovaccio musicale' che farà da colonna sonora alle notti campane.