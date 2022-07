A Procida, una cornice “riciclata”

I turisti che arrivano in cima a Terra Murata per fotografare il panorama della Corricella vista dall’alto, avranno un’opzione in più per rendere unico i propri selfie.

Il COREPLA -Consorzio nazionale per il recupero il riciclo e il riuso della plastica - ha donato al Comune una cornice realizzata a partire dal recupero di 130 flaconi, quelli usati come contenitori per i prodotti per l’igiene della casa. L’iniziativa “L’Italia in cornice” ha preso il via proprio dalla Capitale italiana della cultura 2022 e proseguirà in altri suggestivi luoghi panoramici delle città italiane, per ricordare l’importanza di una corretta raccolta differenziata, e dare così una seconda vita al che al 100% dei rifiuti che produciamo. Nel servizio, l’intervista a Giorgio Quagliuolo, presidente di COREPLA, e a Giuditta Lubrano, vice sindaca di Procida con delega all’Ambiente