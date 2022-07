A Salerno i 387 migranti della Ocean Viking

È atteso per le ore 8 del mattino l’arrivo in rada a Salerno della nave Ocean Viking con 387 migranti a bordo. 152 sono i minori, di cui 124 non accompagnati e 10 i bambini al di sotto dei 9 anni di cui uno di appena un anno, tra i passeggeri salvati dai volontari anche una donna incinta. Doppia riunione in prefettura a Salerno per organizzare lo sbarco in porto, che sarà effettuato presumibilmente intorno alle ore 9, l’assistenza sanitaria e l’accoglienza degli ospiti dell’imbarcazione dell’ONG Sos Mediterranée battente bandiera norvegese. I migranti sono stati soccorsi tra il 24 e il 25 luglio scorsi in cinque differenti interventi nell’area di salvataggio tra Malta e Lampedusa.

La scelta del porto salernitano è arrivata dal Ministero dell’Interno vista l’indisponibilità degli scali siciliani. Il 31 marzo del 2021 l'ultimo sbarco di migranti a Salerno, con 32 persone provenienti dalla Turchia.