A Salerno il treno storico delle Ferrovie

Le note del quintetto di fiati dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia si diffondono nella stazione di Salerno e segnano l'ultima tappa di "Tempo Binario", il viaggio musicale negli scali del Sud promosso da Ferrovie dello Stato proprio in collaborazione con l'Accademia.

Un viaggio che era iniziato a Palermo lo scorso 15 luglio e che ha poi toccato stazioni in Calabria e Campania.

Protagonista d'eccezione il mitico Arlecchino, l'elettrotreno degli anni Sessanta, uno dei prodotti più avanzati della nostra industria ferroviaria e un pezzo di storia del design.

Un viaggio nel tempo, improntato al passato ma proiettato verso il domani. Protagonisti di Tempo Binario infatti anche i progetti in essere e quelli futuri: Sicilia, Calabria e Campania sono le tre regioni meridionali dove si concentrano significativi investimenti nell'ambito del PNRR e del Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo Ferrovie dello Stato.

In Campania sono previsti investimenti per oltre 14 miliardi di euro, destinati al potenziamento tecnologico sulle più importanti direttrici regionali, alla riqualificazione e all'ammodernamento delle stazioni e delle aree adiacenti, oltre all'attenzione alle grandi opere come le tratte ad alta velocità Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria.

Itinerari strategici per passeggeri e merci per una migliore connessione tra Sud e Nord del paese.