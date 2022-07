A Torre Annunziata curiosità per i bagnini a quattro zampe

A Torre Annunziata un'esercitazione della Scuola Italiana Cani da Salvataggio in collaborazione con la Guardia Costiera. Tanta la curiosità tra i bagnanti. Per i bagnini a quattro zampe, dopo le simulazioni di salvataggio in mare, tante coccole e giochi con i bambini.

Nel servizio l'intervista a Luca Reale, comandante della Capitaneria di Porto di Torre Annunziata e la spiegazione delle modalità di salvataggio in mare di Claudia Totaro.