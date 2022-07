Accordo Confindustria-Sindacati per lo sviluppo

Pnrr e non solo

Unione industriale di napoli e Cgil, Cisl e Uil insieme per una nuova idea di sviluppo dell'area metropolitana di Napoli che passi per la riqualificazione delle politiche economiche degli enti locali, ma non solo.

Questo il senso del protocollo d'intesa firmato a Palazzo Partanna che ha messo le politiche del lavoro al centro dell'accordo della parti sociali. Che rivendicano un ruolo centrale nelle strategie anche di finalizzazione del Pnrr. Perché lo sviluppo di Napoli e della sua provincia passa necessariamente per il lavoro.