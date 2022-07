Accordo per il patrimonio pubblico

La fruizione al pubblico di beni in capo all'Agenzia del Demanio è l'accordo siglato al Comune di Napoli per la riqualificazione di immobili che da tempo lo Stato non usa più o per i quali ritiene più conveniente cedere.

Così il vecchio Arsenale Militare di via Campegna, già in parte dato in uso all'Università, o il vecchio forte di Castel dell'Ovo, saranno gestiti o in comune tra Stato e Palazzo San Giacomo o in via esclusiva.

Un protocollo che sancisce un inversione di tendenza riguarda il patrimonio pubblico che punta alla sua valorizzazione, così come hanno convenuto i firmatari.