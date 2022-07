Aggressione a Frattamaggiore, fermato un uomo

Le indagini sull'aggressione con liquido infiammabile ai danni di un uomo a Frattamaggiore, potrebbero essere vicine a un punto di svolta. C'è un uomo che è stato ascoltato dagli agenti del commissariato di polizia di Frattamaggiore, e potrebbe essere posto formalmente nello stato di fermo.

Una traccia fondamentale per il lavoro investigativo, è stata fornita proprio da Nicola Liguori, il 36enne cui ignoti hanno dato fuoco nella notte tra giovedì e venerdì scorso, mentre era seduto su una panchina in viale Tiziano. Era al telefono, in videochiamata con la fidanzata. Qualcuno lo ha cosparso di liquido ha innescato le fiamme. Ma Liguori è riuscito a trascinarsi fino all'abitazione della madre, pronunciando un nome: “Pasquale”. Potrebbe essere lui l'autore del gesto e l'uomo ascoltato in commissariato.

Ancora non sono chiari i motivi della brutale aggressione, forse alla base c'è un atto ritorsivo per il furto di un motorino, di cui Liguori sarebbe stato incolpato.