Al Positano Teatro Festival un premio per Nino D'Angelo

Il Positano Teatro Festival celebra con il Premio Annibale Ruccello la musica e l'arte di Nino D'Angelo.

Una serata completamente dedicata all'artista con un omaggio in musica, con l'esibizione di sei voci femminili che hanno cantato i brani più significativi del suo repertorio. E poi un talk show in cui l'artista si è confrontato in un botta e risposta in cui ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita.

A coronare la serata il Premio, una scultura ideata e realizzata dall'artista Domenico Sepe.

Il Festival promosso dal compianto Gerardo D'Andrea con la direzione di Antonella Morea ha voluto omaggiare una carriera lunga più di 40 anni: la ricerca in campo musicale, l'attività teatrale e cinematografica con il David di Donatello per Tano da Morire e gli anni da direttore artistico del Trianon Viviani Teatro di Forcella.

E un sogno nel cassetto: interpretare il Sindaco del Rione Sanità di Eduardo De Filippo.

Nel servizio l'intervista a Nino D'Angelo