Al via le procedure per l'impianto di compostaggio di Napoli Est

Iniziano le procedure per l'impianto di compostaggio che nascerà a Napoli Est, nell'area di San Giovanni a Teduccio.

La struttura consentirà il trattamento e la valorizzazione di 30mila tonnellate l'anno di rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata cittadina. In questo modo sarà possibile evitare parte del trasferimento fuori regione dei rifiuti con un considerevole risparmio economico e una diminuzione dell'impatto ambientale.

L'impianto sarà realizzato con le più moderne tecnologie per il contenimento degli odori e produrrà metano che sarà poi immesso nella rete.

Non sarà l'unico impianto di compostaggio della città: secondo il programma, una struttura gemella dovrebbe sorgere a San Pietro a Patierno.

De Luca ha ribadito la necessità di uno sforzo in più nella raccolta differenziata in Regione, attualmente al 50%. L'obiettivo è quello di raggiungere quanto prima il 60%, in modo da poter eliminare completamente la sanzione europea sui rifiuti.

Nel servizio le interviste al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.