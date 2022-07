Andrea Galgano, il poeta della Lucania

Il poeta Davide Rondoni scrive la quarta di copertina del libro di Andrea Galgano “41esimo parallelo Nord" poesie delle terre di Lucania (Universo sud, 2021) e afferma: "Dalla terra che ho ribattezzato “Luceania” fioriscono da sempre voci poetiche e narratrici alte e di violenta bellezza, aprendosi alle linfe italiane e europee e a loro volta nutrendole con il proprio genio particolare. Terra generosa di scrittori, forse perché ferita dalla storia e dal tremendo meraviglioso della natura, terra protesa e anche orgogliosa della propria posizione semireclusa. Galgano ci offre una agile enciclopedia di autori, dalle presenze lucane in Dante fino ai contemporanei, passando per nomi notissimi e altri più oscuri ma non meno forti. Ne racconta il tratto umano e lo stile e la infinita trama di rapporti con la cultura del loro tempo. Lo fa con la precisione dello studioso e la forza della passione, con la partecipazione del poeta e con l’adesione dell’amante di una terra che non sa scrollarsi di dosso. Un libro che offre un viaggio in verticale nel tempo e lungo un “parallelo” della nostra geografia speciale.