Ascanio Celestini custode del "Museo Pasolini"

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, Ascanio Celestini porta in scena “Museo Pasolini”. L'idea di musealizzare l'intellettuale, il poeta, lo scrittore e il cineasta ucciso sul litorale di Ostia nel 1975, prende le mosse da una dichiarazione di Vincenzo Cerami: “Se noi prendiamo tutta l’opera di Pasolini dalla prima poesia che scrisse quando aveva sette anni fino al film Salò, l’ultima sua opera, noi avremo il ritratto della storia italiana dalla fine degli anni del fascismo fino alla metà degni anni Settanta. Pasolini ci ha raccontato cosa è successo nel nostro paese in tutti questi anni”.



Ma lo spettatore entrando nel “Museo Pasolini” che cosa trova?

Ce lo racconta il custode, Ascanio Celestini, intervistato da Luigia Sorrentino nel corso delle Celebrazioni leopardiane 2022 a Villa delle Ginestre, Torre del Greco, che hanno ospitato l'attore teatrale, regista cinematografico, scrittore e drammaturgo italiano in dialogo su Pasolini con Andrea Galgano.