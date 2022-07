Asportato tumore di 13 chili

Una massa di quasi 13 kg dentro l'addome, un tumore da record scoperto quasi per caso dalla paziente.

La donna, una cinquantenne della provincia di Napoli, in questi giorni è già al mare. Sta bene, grazie a uno straordinario intervento chirurgico eseguito al policlinico Federico II di Napoli, dall'équipe guidata dai professori Michele Santangelo e Vincenzo d'Alessandro. Un caso quasi unico al mondo.



Nei prossimi giorni la donna effettuerà nuovi controlli e visite oncologiche, per capire se dovrà intraprendere o meno un percorso terapeutico. "In un momento di grande spavento ho ricevuto un dono" scrive ora riferendosi agli specialisti che le hanno salvato la vita.

Nel servizio l'intervista a Michele Santangelo, Professore ordinario di Chirurgia Generale della Federico II Napoli