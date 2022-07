Bambina ferita al volto, c'è un fermo

E' stato individuato e fermato il 16enne accusato di aver sfregiato con una coltellata il viso di una bambina di 12 anni la scorsa notte a Montesanto, nel cuore di Napoli.

Ad eseguire il fermo i Carabinieri della compagnia e del nucleo operativo Centro. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è trattenuto in caserma per accertamenti. Ai militari ha raccontato che stava andando a costituirsi.

Secondo le ricostruzioni, sarebbe stata una lite tra i ragazzini, probabilmente per questioni sentimentali, a dare il via all'episodio di violenza.

E' stata proprio la 12enne a raccontare quanto avvenuto, spiegando che il ragazzo avrebbe agito per gelosia.

I due avrebbero cominciato a discutere, i toni si sarebbero accesi, fino al gesto brutale.

Il ragazzino ha sfoderato il coltello per colpire la bambina, sfregiandola al volto.

Poi sarebbe fuggito.

La dodicenne è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini, dove è stata operata d'urgenza.

Poi il trasferimento all'ospedale pediatrico Santobono e le successive dimissioni.

La prima prognosi è di trenta giorni. Secondo i medici la cicatrice della ferita sarà almeno in parte permanente.