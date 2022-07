"Benevento, Cinema, Televisione" si chiude nel segno di Tognazzi

Piccolo e grande schermo. Entrambi protagonisti nel centro storico di Benevento nei giorni del festival BCT. Pienone per gli incontri in cui attori, registi, presentatori si raccontano al pubblico. Un pubblico particolarmente amico e familiare per la sannita Nunzia De Girolamo, autrice e conduttrice su Rai1 del programma Ciao Maschio.



Conserva il riferimento principale a cinema e televisione. Ma anche prima di questa sesta edizione, la rassegna sa guardare anche agli schermi - piccolissimi - degli smartphone. Nel cartellone gli youtuber Rebby e Molly, Gianluca Fru dei The Jackal, Michela Giraud, standup comedian, genere che riempie i cataloghi delle piattaforme video on demand.

Chiusura domenica sera con un omaggio a Ugo Tognazzi nel centesimo della sua nascita. Ospiti dell'evento organizzato insieme all'università del Sannio, Gian Marco e Maria Sole Tognazzi.

Nel servizio le interviste a Nunzia De Girolamo, Pif e Antonio Frascadore.