Bombardieri (Uil): "il Governo convochi le parti sociali"

“Quella dei morti sul lavoro è una guerra civile cui l'opinione pubblica si è un po' assuefatta” ma vanno aumentati i controlli, dice il segretario nazionale della Uil Pierpaolo Bombardieri, a Napoli per il congresso regionale del sindacato. La pandemia non è finita, serve “più rispetto delle regole”, ma la notizia arriva dall'Istat e riguarda l'inflazione, all'8,2 e tornata ai livelli del 1986. Un dato che pesa su pensioni, salari e investimenti. “Il governo convochi le parti sociali e faccia delle scelte precise” dice Bombardieri. Di coesione sociale e compattezza nella compagine governativa nell'interesse dei cittadini parla il sottosegretario Vincenzo Amendola. Per il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati, va bene la responsabilità ma senza risposte ci sarà una stagione di lotte. La Uil chiede che si rinunci alla politica dell'austerità rilanciando investimenti ed occupazione.