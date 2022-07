Calciomercato: Napoli, suggestione Dybala

Venerdì 8 luglio, con il ritiro a Dimaro, inizia la nuova stagione del Napoli. Dopo il deposito in Lega dei contratti di Kvaratskhelia e di Olivera c'è attesa per i prossimi colpi in entrata. Nel taccuino di Giuntoli si è aggiunto il nome di Paulo Dybala, che però sembra destinato a rimanere un sogno. A Salerno, il neo-DS Morgan De Sanctis è al lavoro per rinforzare i granata, che non hanno bisogno di cedere i pezzi pregiati