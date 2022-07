Campania Teatro Festival, il direttore Cappuccio: "Torneremo a Capodimonte"

Nel gran finale del Campania Teatro Festival si sono incrociati "Il cacciatore di nazisti", lo spettacolo con Remo Girone dedicato a Simon Wieshental; l'Italia Mundial raccontata dall'affabulatore Federico Buffa a 40 anni dall'indimenticabile vittoria della Nazionale azzurra in Spagna; il viaggio nella psiche umana tracciato da Pascal Rambert e percorso da Sara Bertelà. Tre mondi diversi, tre diverse manifestazioni di teatro, per un festival che ha fatto della multidisciplinarietà la sua carta vincente. Cala il sipario ma il direttore artistico Cappuccio già immagina l'edizione che verrà.



Anche la musica e l'animazione a completare il quadro. La canzoni dei Foja, con il frontman Dario Dansone, riproposte come storie animate illustrate da Francesco Filippini in tempo reale sul fondale del palco.



Nel servizio l'intervista a Ruggero Cappuccio, Direttore Artistico Campania Teatro Festival