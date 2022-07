Campano morto a Stoccarda

C'è ancora grande riserbo sulle cause della morte di Rosario Lamattina, l'esercente di 53 anni trovato morto all'interno del suo ristorante a Stoccarda. Il ristoratore era originario di Caggiano, piccolo paese del Cilento, e viveva da quasi 30 anni nella città tedesca con la moglie e il figlio adolescente.

Insieme a Lamattina è stato trovato cadavere anche il suo socio Gianni Valle.

Entrambi i corpi riporterebbero diverse ferite di armi da taglio.

Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella del litigio finito in tragedia tra i due soci. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso.

Intanto è sconvolta la comunità di Caggiano, paese di poco meno di tremila abitanti a cui Lamattina era molto legato. Nel paese il ristoratore era conosciuto e molto apprezzato per la sua generosità e disponibilità.