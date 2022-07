Capodimonte si rifà il look

Dodici sono i milioni fino a oggi spesi per il risanamento, consolidamento e il restauro della Casina dei Principi del Parco di Capodimonte, che in vista dell'arrivo della nuova sezione museale della collezione Lia e Marcello Rumma godrà di un ulteriore finanziamento da 18 milioni. Il Museo e il Parco di Capodimonte si rifanno il look per quella che diventerà la Collina dell'Arte. Un progetto di riqualificazione dell'intera area che ospita la Reggia, che sarà essa stessa oggetto di restauro, e delle 17 strutture che insistono all'interno del Parco. Il direttore del Museo rimarca la necessità di un miglioramento dei collegamenti con il museo, la linea dell'arte che colleghi il Museo Archeologico con quello di Capodimonte, nei piani dell'attuale amministrazione ma la cui attuazione non ha, come conferma il sindaco, tempi brevi.