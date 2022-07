Capri sold out

"Stellare" è l'aggettivo più utilizzato in questi giorni a Capri, l'isola dei Vip. Ma non è una novità, è dai tempi di Jacqueline Kennedy che i riflettori del jet set internazionale ma sembra davvero che in questi giorni tutta Hollywood si stia trasferendo sull'isola cara all'imperatore Tiberio.

Ieri sera tutti pazzi per Jennifer Lopez che alla Certosa di San Giacomo ha tenuto un concerto di beneficenza per una raccolta fondi per l'Unicef: 950 invitati, i tavoli che costavano fino a 250mila euro.

In questo momento sull'isola Leonardo Di Caprio, Eva Longoria, Spike Lee, Naomi Campbell.

Tutto esaurito con costi assolutamente inaccessivi per i comuni mortali.