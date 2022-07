Caserta, appello all'Asl: in bilico le terapie per i ragazzi autistici

Dopo 14 anni di attività al fianco dei ragazzi autistici annuncia la sospensione delle prestazioni la cooperativa "La forza del silenzio" ma non senza uscire dal silenzio e urlando la sua indignazione in un sit-in al quale partecipano famiglie che chiedono che le cure per i loro figli non siano interrotti.

E non a caso lo fanno davanti la sede della Asl di Caserta.

Sessanta posti di lavoro a rischio, in bilico le terapie per altrettanti ragazzi.