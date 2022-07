Commerciante cinese ucciso a martellate nell'avellinese

E' stato ucciso a colpi di martello all'interno del suo negozio. È morto così il gestore di un esercizio commerciale, un cinese di 56 anni, aggredito questa mattina da un giovane di origini nigeriane che ha fatto irruzione nella bottega a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino.

L'uomo è stato trasportato dal 118 all'ospedale Moscati del capoluogo irpino, ma non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite ricevute alla testa.

Vittima dell'aggressione, oltre al titolare, anche un 49enne di nazionalità bulgara residente a Mercogliano. Per lui prognosi riservata: è in rianimazione e le sue condizioni sarebbero molto gravi.

In caserma, rintracciato e bloccato dai carabinieri, il presunto aggressore, che si era allontanato a piedi ed è stato ritrovato in possesso dell'arma utilizzata per l'aggressione.

Sono ancora tutte da chiarire le motivazioni del gesto. Sul posto indagano i carabinieri del comando provinciale di Avellino che stanno ricostruendo le dinamiche di quanto accaduto.