Commerciante ucciso a martellate

Era perfettamente inserito nella comunità di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, il commerciante cinese di 56 anni ucciso a martellate all'interno del suo negozio. Ad aggredirlo, un 24enne di origini nigeriane che aveva fatto irruzione nella sua bottega.

Ancora da chiarire le motivazioni del gesto ma l'uomo non sarebbe nuovo ad atti violenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore si è impadronito di due martelli esposti in negozio con i quali ha cominciato a distruggere le scaffalature.

Il titolare ha provato a fermarlo ed è stato colpito più volte alla testa: troppo gravi le ferite, vani i soccorsi del personale del 118 che è intervenuto sul posto e lo ha trasportato all'ospedale Moscati, dove il commerciante è deceduto.

Vittima dell'attacco anche un cliente di nazionalità bulgara, sottoposto ad un intervento d'urgenza al cranio. E' in rianimazione in coma indotto e le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Il giovane nigeriano è stato tratto in arresto e portato in carcere ad Avellino su disposizione della Procura locale.