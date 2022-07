Contro i roghi di rifiuti pochi mezzi e pochi uomini

Ancora roghi di rifiuti a Casal di Principe, nel Casertano. Il sindaco lancia l'allarme: niente risorse contro i veleni. I cittadini sono stremati.

Il procuratore di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone: il fenomeno dei roghi è collegato allo smaltimento in nero dei rifiuti da parte delle aziende. Per intensificare le indagini servono più uomini delle forze dell'ordine e più impianti di videosorveglianza. I comuni non possono essere lasciati soli perchè hanno risorse limitate.

A fuoco un'azienda di scarpe a Portico di Caserta. 12 incendi boschivi oggi in tutta la Campania.

interviste agli abitanti di di Casal di Principe e al sindaco di Casal di Principe, Renato Natale.