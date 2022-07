Corruzione e appalti, ai domiciliari sindaco nel Sannio

Sono finiti agli arresti domiciliari il sindaco di Pago Veiano, comune in provincia di Benevento, un imprenditore edile di Dugenta, e un tecnico di loro fiducia.

Secondo le ricostruzioni, sindaco e tecnico avrebbero agevolato l'aggiudicazione in favore di aziende riconducibili allo stesso imprenditore di due gare di appalto del valore complessivo di cinque milioni di euro per la realizzazione di una scuola elementare e il rifacimento di una strada provinciale.

In cambio, avrebbero ricevuto una tangente di circa 90mila euro.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini erano nate alla Procura di Santa Maria Capua Vetere e si sono servite di intercettazioni, servizi tradizionali di osservazione e acquisizione di documenti.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'attività di agevolazione dell'imprenditore iniziava già con la individuazione dei lavori da aggiudicare, prima ancora della pubblicazione del bando, proseguendo con la turbativa della gara, alle quali le società partecipavano nonostante fossero prive dei requisiti necessari.