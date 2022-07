Corsa al mare

Domenica di caldo in tutta la Campania e spiagge prese d'assalto nelle principali mete turistiche della regione.

Tantissimi i cittadini e i turisti che sono andati al mare in cerca di un po' di refrigerio in una domenica di luglio che si inserisce in una nuova ondata di calore che secondo le previsioni dovrebbe durare fino a fine mese.

In un contesto di relax non mancano però i disagi: da ieri è attivo il dispositivo di traffico in via Ferdinando Russo a Posillipo. Zone a traffico limitato e numero chiuso nelle spiagge libere rischiano di lasciare molti cittadini senza mare gratis.

Tutto esaurito nelle isole: Procida consolida la tendenza dei mesi scorsi confermandosi capitale della cultura e anche del turismo. Molto positivi i dati di Ischia, dove i numeri delle presenze turistiche sono tornati ai livelli del 2019. Vasto l'afflusso di visitatori stranieri che da sempre apprezzano l'isola verde.

A Capri continuano a convivere le due anime: tanti i vip sulle spiagge e anche in questo caso le cifre sono tornate a quelle che precedevano la pandemia. Ma numerosi sono anche i disagi per i problemi di viabilità e sicurezza stradale.

Il sindaco Lembo ha annunciato possibili interventi straordinari.