Covid, altre dieci vittime

Stabile l'indice di contagio in Campania che si attesta poco sopra il 22 per cento. 7.358 i nuovi positivi su oltre trentatremila tamponi analizzati.

Trentacinque i ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto al giorno prima e cala anche il numero dei pazienti nei reparti di degenza covid, 710 attualmente, dieci in meno rispetto ai 720 del precedente bollettino.

Nove i decessi nelle ultime quarantotto ore ai quali ne va aggiunto uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri.

"Speriamo di aver raggiunto il picco di questa esplosione estiva di covid - ha detto il governatore De Luca nella consueta diretta facebook del venerdì - ma dopo la stagione turistica dovremo mettere in conto una ripresa del contagio. Cerchiamo di essere prudenti e usare la mascherina. Il presidente della Regione ha parlato anche dei tetti di spesa in sanità.