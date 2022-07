I dati del bollettino Covid del 10 luglio 2022.

I nuovi casi sono 11.234. Tasso di tamponi positivi al 29,2%. Nessun decesso. In lieve calo anche i ricoveri. Quelli in area medica, 649, sono sei in meno rispetto al giorno precedente. Mentre in terapia intensiva i pazienti covid passano da 36 a 34.